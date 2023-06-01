EU＝ヨーロッパ連合は、アメリカのIT大手メタについて、運営するインスタグラムなどで13歳未満の子どもを保護する対策が不十分であり、違法との暫定的な見解を発表しました。EUの執行機関であるヨーロッパ委員会によりますと、メタが運営するインスタグラムとフェイスブックは規約で利用できる年齢を13歳以上としています。しかし、アカウントを作る際、13歳未満の子どもでも、虚偽の生年月日を入力し登録することができ、申告され