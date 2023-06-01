ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が、結婚15周年を記念して新たな家族写真を公開しました。イギリスメディアによりますと、写真は、イースター休暇中にコーンウォールで撮影されたもので、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子の3人の子どもたちに加え、愛犬2匹も写っています。夫妻は2011年4月29日にロンドンのウェストミンスター寺院で結婚しました。今回の写真には「結婚15年を祝って」というメッセージが添えられ、