マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ヤニク シナー] 2 - 0 [ラファエル ホダル] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第9日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス準々決勝で、第1シードのヤニク シナーとラファエル ホダルが対戦