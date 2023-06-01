メッツの千賀が腰椎の炎症のため、15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。27日にさかのぼって適用される。26日のロッキーズ戦に先発して3回途中3安打3失点、4四死球で敗戦投手に。試合後、体の不調で検査を受けることを明かしていた。メジャー4年目の今季は5試合で0勝4敗、防御率9・00。11日のアスレチックス戦と17日のカブス戦では、2試合連続で7失点など不振が続いていた。