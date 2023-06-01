◇ナ・リーグドジャース1―2マーリンズ （2026年4月28日ロサンゼルス）【伊東勤視点】負け投手にはなったがドジャース・大谷の投球は安定している。今年は直球が特にいい。高さとコースに間違いがないのでまともに打ち返せない。空振りは取れるし、打者はファウルを打つのが精いっぱい。球速以上に直球の威力を感じていると思う。ただ2回と5回の失点はいずれも甘い変化球を打ち返された。背景には相手打線の執拗（しつ