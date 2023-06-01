◇ナ・リーグドジャース1―2マーリンズ （2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は28日（日本時間29日）、マーリンズ戦に先発して6回5安打2失点（自責点1）、9奪三振と力投したが、援護がなく1―2で敗れて今季初黒星を喫した。今季2度目の投手専念で、移籍後最多の104球。今季は全5試合ともクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）という安定感は変わらず、防御率0・60は再びメジャートップに