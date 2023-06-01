◇テキサス・リーグ2Aコーパスクリスティ8―102Aフリスコ（2026年4月28日コーパスクリスティ）右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）に入ったアストロズの今井が、傘下2Aコーパスクリスティでのリハビリ登板でフリスコ戦に先発した。2回0/3を1本塁打を含む6安打5失点、2三振3四球で、勝敗は付かなかった。10日のマリナーズ戦で5四死球を与える乱調で1死しか取れずに降板。その後ILに入ったが、検査で肩や腕に損傷はない