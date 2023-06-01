◇ア・リーグホワイトソックス5―2エンゼルス（2026年4月28日シカゴ）ホワイトソックス・村上はメジャー自己最多となる4三振を喫したが、4―1の7回に速球を流し打ちで左前に運び、2試合連続安打をマーク。押し出し死球で生還した。前日にメジャー単独トップに立つ12号本塁打を放ったが、この日本塁打したヤンキース・ジャッジに再び並ばれた。チームは5―2で快勝。両打ちで左右の打席からメジャー初アーチに続き2打席