フィリーズは28日（日本時間29日）、ロブ・トムソン監督（62）を解任したと発表した。プレストン・マッティングリーGMの父で、ドジャースやマーリンズで監督経験があるドン・マッティングリー・ベンチコーチ（65）が暫定的に指揮を執る。同日のジャイアンツ戦では7―0快勝に導いた。チームは10勝19敗と出遅れ。トムソン監督は22年途中から暫定的に指揮を執り、同年10月に監督に正式就任してワールドシリーズに進出。昨季まで4