◇ア・リーグホワイトソックスーエンゼルス（2026年4月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は29日（日本時間30日）、エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場予定。相手先発は3月のWBCで同僚だった菊池雄星投手だ。28日（同29日）の試合前には両者が談笑する姿もあったが、2戦ぶりの放物線は左腕から飛び出すのか。現在両リーグ通じてジャッジ（ヤンキース）と並びトップの12本塁打をマークしている背