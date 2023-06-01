◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・高橋遥人投手（30）が29日のヤクルト戦（神宮）で今季3度目の完封勝利を挙げ、首位奪還に導いた。中16日の登板で二塁を踏ませず、被安打3の無四球で7三振を奪う110球の快投だった。4月までの3完封は球団では1943年の若林忠志以来83年ぶりで、左腕に限れば球団史上初の快挙。規定投球回にも到達し、防御率0・27でリーグトップに立った。まさに無双状態だ。高橋は