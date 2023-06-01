◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・藤川監督の抜てきが的中した。福島を2試合連続で「1番・中堅」に据え、この日出場選手登録された岡城を「2番・左翼」で即先発起用した。近本の左手首骨折による離脱が26日。19日に出場登録を外れた岡城の最短登録（29日）を見越して27日からチームに合流させるなど、用意周到な編成がルーキーの快打に直結した。「岡城も開幕1軍で、その中でベンチで景色を