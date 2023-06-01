◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・小幡が貴重な2点目を叩き出す適時打を放った。「大山さんが（四球で）つないでくれたチャンスだったので、初球から思い切って打ちにいきました」1点リードの6回2死満塁で迎えた3打席目。初球、肩口から入ってくる山野の内角カーブを捉えて一塁・茂木のグラブをはじく強烈な適時内野安打を放った。拮抗（きっこう）した展開の中、高橋を援護する一打に表情を