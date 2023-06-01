◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）この男は勝負強さだけでなく、痛みにも強い。28日のヤクルト戦で途中交代した手負いの阪神・森下が、マルチ安打で勝利に貢献した。「痛みはありますけど、チカさん（近本）もいない。自分が試合に出ることでチームの士気を下げないという意味でも（今日は高橋）遥人さんがすごかったですけど、勝ったことはすごく良かった」1点リードして迎えた6回1死一塁の3打席目