◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）記念すべきプロ初先発を初安打と初打点で飾った阪神ドラフト3位・岡城快生外野手（22）の父・英樹さん（53）が29日、スポニチ本紙に特別手記を寄せた。プロ野球選手としての第一歩を踏み出した息子の幼少期を振り返り、知られざる素顔を明かした。快生、初ヒットおめでとう！快生の友達のボクシングの試合を見に行っていたため、帰りに新大阪の駅で携帯電話を見て知り