◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）【阪神・藤川監督語録】▼高橋は文句なしそうですね。雨で流れてね、ここまで（間隔が空いた）。それもタイミングでしょうけどね、いいピッチングでした。▼努力のたまものいつも彼は、ずっと地道な努力を積み重ねている選手ですから、ガタガタっとこない。積んできたんでしょうね、トレーニングを。そういう苦労が、本当の芯の強さを生んできますからね。▼若