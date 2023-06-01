阪神のドラ1ルーキー・立石が2軍施設のSGL尼崎で連日のフリー打撃を行った。7スイングを6セットの計42スイング。3セット目のバックスクリーン直撃弾を含む2本の柵越えを放った。アップは別メニューで行っているが、直線ダッシュに個別のゴロ捕球などで調整。離脱の原因となった右ハムストリングスの状態を見つつ、練習の強度を上げていく見通しだ。