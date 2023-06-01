◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・福島が3回2死から中前打で出塁。次打者・岡城の左中間二塁打で先制＆決勝のホームを踏んだ。「大きいの（長打）一本で帰ろうと思っていました」。近本の代役で1番・中堅での初スタメンだった前夜28日は、大量失点につながる守備のミスを反省していたが「きょうは落ち着いてできました」と笑顔。「でも欲を言えば最後、遥人さんがつないでくれたチャンスに打てれ