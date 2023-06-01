◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）抜群の安定感を発揮している阪神・高橋だが、亜大時代は制球難に苦しむ左腕だった。「そうですね。ストライクがとにかく入らなくて、投げたら試合を壊すという投手だった」と現在の姿からは想像できない過去を振り返ったことがあった。神宮が主戦場だった大学時代は4年間で5勝7敗。「ほとんど中継ぎでしたね」という下積み時代を高橋は忘れることはない。阪神入り後に