阪神・西勇が2年ぶりの勝利を目指し、敵地のマウンドへ向かう。30日のヤクルト戦（神宮）で今季初先発。近本ら主力の離脱もある中で「出てる選手が1球に対して集中していくだけ。結束するのは当たり前」と力を込めた。昨季は右膝故障の影響もあり、1軍登板はキャリア最少1試合。2年目の10年以来15年ぶりの未勝利に終わった。25年4月12日の中日戦以来となる1軍登板。「やることを丁寧にやる。（気持ちは）落ち着いてる」と冷