◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）記念すべきプロ初スタメンで千金の一打を放った。阪神ドラフト3位・岡城は「2番・左翼」で出場。待望の瞬間は、3回2死一塁の第2打席に訪れた。左腕の山野が投じた148キロ直球を捉え、左中間へ適時二塁打。塁上では筑波大時代の「Tポーズ」を披露し、満面の笑みを浮かべた。「自分の形で良いスイングができました。ホッとしてる気持ちとうれしい気持ちです。緊張はしま