2月に左アキレス腱を断裂しリハビリ中の阪神・石井が29日、2軍本拠のSGL尼崎で屋外での歩行練習を行った。午前10時前。屋外へ姿を見せると「昭和の日」の祝日を利用して訪れたファンから黄色い声援が上がった。石井はメイングラウンドの右翼から左翼へ、ポール間をゆっくりと感触を確かめるように2往復歩いた。村上、大竹ら1軍先発陣の残留組、ファームの新潟遠征から外れたメンバーが練習する姿も見つめながら約25分間、体を