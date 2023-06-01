活動休止していたアイドルグループ「スリジエ」が２９日、新メンバー（恋羽咲希、神崎結菜、春木さち、宮丸ありす、櫻井すず、綾瀬未桜、歌田麗菜、星乃虹心）によって再スタートを切った。スリジエは２０１７年１２月１０日にデビュー。２３年９月２６日に活動を休止していた。新生スリジエのデビューステージ（横浜ＹＴＪホール）への期待度は高く、は前売り完売。おなじみのＳＥが流れ、歓声と拍手の中で８人が登場。「スタ