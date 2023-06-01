アメリカ議会上院の委員会はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長にウォーシュ元理事を起用する人事案を可決しました。近く本会議でも承認される見通しです。アメリカ議会上院の銀行・住宅・都市委員会は29日、FRBの次の議長にウォーシュ元理事を起用する人事案を賛成多数で可決しました。近く与党・共和党が多数を占める上院本会議でも可決され、承認される見通しで、承認されれば5月15日に任期を迎える現在のパウエル議長の後任と