春夏コーデにやさしくなじむクリーム色バッグが、【GU（ジーユー】でまさかの1,290円に値下げ中！ 上品さと使いやすさを兼ね備えた優秀アイテムは、デイリーにもお出かけにも活躍してくれるはず。今回はバッグの魅力とともに、春夏にぴったりの着こなし例をご紹介します。 きれいめにもカジュアルにもマッチするクリーム色バッグ 【GU】「ボストンバッグ」\1,290（税込・セー