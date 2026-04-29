リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが毎年のように争っていた時代を経て、バロンドールの行方はわからなくなった。昨年のウスマン・デンベレの受賞を予想していた人は多くなかったに違いない。2026年度のバロンドールには誰が輝くだろうか。有力な候補とみられるのがバイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインだ。すでにバイエルンは一度も首位の座を譲ることなく圧倒的な強さでブンデスリーガ優勝を決めているが、バイエ