リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、FAカップ準決勝で負傷したスウェーデン代表DFガブリエル・グドムンドソンの状況について言及した。FAカップ準決勝が26日に聖地ウェンブリー・スタジアムで行われ、リーズはチェルシーと対戦。日本代表MF田中碧も先発出場した一戦は、前半にエンソ・フェルナンデスに先制点を許すと、最後までネットを揺らすことはできずに0−1で敗戦を喫した。左サイドバック（SB）のグドムンドソン