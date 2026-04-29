「とにかく嬉しいという気持ちももちろんですけど、ホッとしてる気持ちが強くって。本当に良かったなっていう気持ちです」。優勝直後に語ったのは日テレ・東京ヴェルディベレーザのMF塩越柚歩だ。東京NBは、29日に行われた2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝でRB大宮アルディージャWOMENを下して初優勝を達成した。ジュニアユース時代から過ごした三菱重工浦和レッズレディースを離れ、今シーズンから新天地である東京NBに加