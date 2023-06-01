最大12連休となる2026年のゴールデンウイーク。長い連休明けは、五月病に注意です。5月といえばゴールデンウイークを楽しむ人もいれば、連休明けに五月病に陥る人も多いのではないでしょうか。マイナビは、この関連性を探る調査を実施。それによると、働く人のゴールデンウイークの連休日数は平均で5.8日。一方、「仕事の復帰が大変だ」と感じる連休日数は10.2日でした。2026年のゴールデンウイークは最大12連休になりますが、連休