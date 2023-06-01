手触り感や耳で聞いてデザインを感じ、誰でもファッションが楽しめる新たな社会を目指します。東京・日本橋の高島屋が29日から期間限定でオープンしたポップアップストア「Fashion for ALL your SENSES」。テーマは、全ての人がファッションを楽しめる「インクルーシブファッション」です。売り場の床には「ウキウキ」の文字。売られているのは、刺しゅうやレースなど立体的な手触りが楽しい“ウキウキ”するデザインのTシャツやカ