【Amazonセール：Bigme 電子書籍リーダー】 開催期間：5月3日23時59分まで B1051C Lite 【拡大画像へ】 Amazonで、Bigmeの電子書籍リーダーがセール価格で販売されている。開催期間は5月3日23時59分まで。 対象となっているのは、Android 14搭載の「B1051C Lite」や「B7」など。「B1051C Lite」は最新のe-inkテクノロジーにより、本物の紙のよ