米中の間で人工知能（AI）技術のデカップリング（脱同調化）をこれ以上回避するのは困難との見通しが出ている。中国規制当局が米ビッグテックのメタが昨年買収した中国のAIエージェントスタートアップのマナスに対する投資を規定違反と判断して禁止してだ。英紙フィナンシャル・タイムズは今回の措置に対し「北京が自国のテック業界に送った直接的なメッセージ」という社説を掲載し、中国の企業家と投資家に「AI技術は中国に置いて