米放送規制当局がトランプ大統領のメラニア夫人を風刺したトークショーを契機にディズニーを正面から圧迫し始めた。表現の自由論争と政界の対立がメディア産業全般に広がる様相だ。米連邦通信委員会（FCC）は28日、ABC放送の親会社であるディズニーに対し放送免許更新申請書を来月28日までに提出するよう指示した。当初2028年10月に予定された更新時期を2年以上繰り上げた措置だ。再検討対象はABCの米国内8カ所の支局だ。FCCは今回