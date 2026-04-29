米ホワイトハウスが2026年国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）を控え、国土安全保障省（DHS）の機能を正常化するべきとの意見を提示した。25日、ワシントンヒルトンホテルでコール・トーマス・アレン容疑者が散弾銃、拳銃、刃物を所持したままトランプ米大統領や高官が出席した行事場所に入ろうとした事件の余波だ。29日のBBCの報道によると、事件直後、ホワイトハウスはセキュリティー点検に着手した。W杯の準備