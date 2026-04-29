2カ月間ペルシア湾に足止めされていた日本のタンカーが初めてホルムズ海峡を通過した。日本政府は「交渉の成果」と明らかにした。日本経済新聞など日本メディアは、大型タンカー「出光丸」が28日、ホルムズ海峡を抜けて日本に向かっていると29日、報じた。出光丸は日本の大手石油元売である出光興産所属の船舶で、200万バレルの原油を積載して名古屋に向かおうとしていたところ、2月の米国のイラン攻撃によりホルムズ海峡が封鎖さ