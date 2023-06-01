米国防総省＝アーリントン【ワシントン共同】米国防総省高官は29日、下院軍事委員会の公聴会で、対イラン軍事作戦の費用がこれまでに約250億ドル（約4兆円）に達したとの見積もりを明らかにした。大半が弾薬で、装備を補充する費用も含まれるとした。ヘグセス国防長官も公聴会に出席し「イランに核兵器を保有させるわけにはいかない」と攻撃の意義を強調した。
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