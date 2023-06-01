2026年も年始から、国内外で多くのスマートフォンの新機種が発表されました。そして、春商戦期に合わせるように各社から最新モデルが発売され、現在は夏商戦へ向け、毎月新機種の発表、発売が相次いでいます。 時期的には「春の新生活を迎え、次はスマートフォンを買い換えよう」だとか「2台持ちをしたい」と考え、店頭に並ぶ多くのスマートフォンからどの機種を選ぶか悩んでいる人も多いのではないでし