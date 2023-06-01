先日、夕方のフライトがある日、フライトまでに2件の取材をこなす必要がありました。当初は、荷物を詰めたスーツケースを持ったまま取材に行こうかと思ったのですが、その2つの取材場所はいずれも駅から徒歩10分ほどの距離にあること、双方の取材場所が離れていること、取材の間の時間が1時間なかったことなどから、できれば荷物を持たずに移動したいなあ、と考えました。 夕方のフライトまでの2件の取材を、ス&