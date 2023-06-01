29日未明、群馬県渋川市の国道で男性が倒れているのが見つかった事故で、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。29日午前1時半ごろ、群馬県渋川市川島の国道で「バイクと人が倒れていて、倒れた人をひいた車が逃走した」と目撃者の男性から110番通報がありました。事故現場の道路上には男性1人が倒れていて、近くには、倒れたバイクのほかにシカ2頭が死亡した状態で横たわっていたということです。男性は意識不明