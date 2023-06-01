東京・福生市で男がハンマーで少年らを殴りつけてケガをさせ、逃走している事件で、警視庁は29日午後11時頃から男の自宅を家宅捜索しています。午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、44歳の男が「うるさい」といいながらハンマーで少年2人を殴り、駆け付けた警察官らに農薬のようなものを吹きかけました。少年1人は顔の骨を折る重傷を負い、警察官らあわせて5人がけがをしました。警視庁は、殺人未遂の疑いで男の逮捕状を請求し