【HI-METAL R レイズナー】 9月 発売予定 価格：29,700円 BANDAI SPIRITSが9月に発売するフィギュア「HI-METAL R レイズナー」は、1985年のアニメ『蒼き流星SPTレイズナー』の主役機・レイズナーを立体化した商品だ。 『レイズナー』は『太陽の牙ダグラム』、『装甲騎兵ボトムズ』などを手掛けた髙橋良輔監督作品であり、地球とグラドス星