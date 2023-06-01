【FN P90 Tactical BK】 4月30日 発売 価格：46,800円 EMG JAPAN(KA)は、電動ガン「FN P90 Tactical BK」を4月30日に発売する。価格は46,800円。 本商品は、ベルギーのFN社が開発した、PDW（Personal Defence Weapon）の「P90（Project90）」を、電動ガンとして再現したもの。同社の正規ライセンスを取得し、P90の最新バージョンを忠実にモデルアップしており、ア