２３日、南珠高速鉄道・玉岑区間の供電用架線網を補強する作業員。（玉林＝新華社記者／張愛林）【新華社玉林4月29日】中国広西チワン族自治区南寧と広東省珠海の間で建設が進む南珠高速鉄道・玉林市−岑渓市区間で23日、供電用架線網の初設置が完了した。容県南、岑渓東両駅も屋根部分の工事が終わり、施工は最終段階に入った。同区間は西側の玉林北駅から東側の岑渓市までを結び、設計時速は350キロ。開通後は北部湾経済区と