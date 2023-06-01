29日からゴールデンウイークが本格的にスタート。観光地の“にぎわい”を空から取材しました。2026年は最大12連休になるゴールデンウイーク。初日の29日、最初に向かったのは世界で一番高い電波塔、高さ634メートルの東京スカイツリーです。展望台には、手を振っている人の様子も見られました。続いて向かったのは浅草。雷門の前で多くの人が記念撮影をしていました。その先にある仲見世商店街では、着物姿で歩く人や食べ歩きを楽