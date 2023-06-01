1975（昭和50）年4月30日、南ベトナムの無条件降伏でベトナム戦争が終結したこの日、東京都渋谷区の在日南ベトナム大使館にベトナム人留学生ら約50人が「大使館を人民に返せ」と押しかけ、機動隊員ともみ合いになった。このうち29人が制止を振り切って敷地内に乱入して座り込んだが、全員が現行犯逮捕された。