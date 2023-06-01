２９日午後７時４５分頃、富山市森の住宅街で、犬の散歩をしていた４０歳代の女性がクマに襲われた。女性は顔や首、頭などをひっかかれ、病院に搬送されたが、命に別条はないという。同市森林政策課によると、女性は「クマが用水路から飛び出してきた」と話しているという。女性を襲ったクマは見つかっておらず、３０日早朝から、市や地元猟友会が現地調査を行う予定。現場は山間部からは離れており、同市内の沿岸部に近く、