【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 BACKBONE One USB-C (黒) Amazonにて、スマートフォン用コントローラー「BACKBONE One」（第2世代モデル）がお買い得価格で販売されている。 「BACKBONE One」は、各種ボタンやジョイスティックを備えたコントローラー。スマートフォン本体に装着