【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて、REALFORCE（リアルフォース）のキーボードがセール対象に追加された。 期間中、TKL有線ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1」（キー荷重：45g/30g）や、フルサイズ有線キーボード「REALFORCE R3S」（キӦ