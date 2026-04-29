巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が２９日の広島戦（東京ドーム）にコンディション不良で登板を回避した大勢投手（２６）と、この日に登録を抹消された則本昂大投手（３５）について言及した。４―２の８回、勝ちパターンならば大勢が登板するところ、ルシアーノがマウンドに上がった。杉内コーチは大勢について「ブルペンを見ながら?今日はちょっとやめといた方がいいんじゃないか?って話になったんで、そこは善さん（