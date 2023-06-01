２９日、北京で開かれた２０２５年度全国十大考古新発見の選考結果発表会。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月29日】中国北京市で29日、2025年度の全国十大考古新発見が発表された。入選した発掘プロジェクトは次の通り。?吉林省東部の長白山旧石器時代遺跡群?河南省新鄭市の裴李崗（はいりこう）遺跡?河北省張家口市宣化区の鄭家溝遺跡?甘粛省慶陽市の南佐遺跡?山西省昔陽県の鐘村遺跡?河南省鄭州市の商城遺跡?陝西省富